Цифра затаилась

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам 2025 года рост отечественного IT-рынка замедлится до 10%, а его объем составит 3,85 трлн руб. против 3,5 трлн руб. в 2024 году, говорится в исследовании аналитической компании «Эйлер», с которым ознакомился “Ъ”. Годом ранее динамика рынка составляла 15–20%, приводят оценку специалисты компании.

В качестве сдерживающих факторов в «Эйлере» называют «оптимизацию бюджетов заказчиков» в IT и перенос сроков реализации крупных проектов в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Среди возможных драйверов рынка при этом остаются цифровизация и импортозамещение, которые обеспечивают новые продажи, а инфляция — рост их объемов. В частности, объем продаж ПО и IT-услуг вырастет на 14%, до 2 трлн руб. (по оценке «Эйлера», 1,8 трлн руб. в 2024 году), а оборудования — на 6%, до 1,8 трлн руб. (1,7 трлн руб. в 2024 году).

В 2026 году аналитики «Эйлера» ожидают ускорения роста IT-рынка до 18% год к году. В абсолютном выражении объем рынка составит 4,5 трлн руб. Этому должны способствовать смягчение денежно-кредитной политики и реализация отложенного спроса»,— говорит старший аналитик «Эйлера» по сектору ТМТ Владимир Беспалов.

Основных причин текущего замедления роста IT-рынка может быть две, объясняет гендиректор ГК «Корус Консалтинг» Александр Семенов. «Первая — высокая ключевая ставка ЦБ. Заемные средства стали более дорогими, что вынудило многие компании отказываться от ряда проектов. Вторая — сокращение прибыли многих компаний вследствие нестабильной экономической ситуации (повышение себестоимости производства продукции, дефицит квалифицированных кадров, более дорогие логистические схемы и т. д.)»,— добавил господин Семенов.

Гендиректор «Тантор Лабс» Вадим Яценко при этом прогнозирует замедление роста и в следующем году. «В 2026 году рост, вероятно, останется в коридоре 8–12%, но изменятся его драйверы»,— говорит он. Вместо массового замещения «ушедших продуктов» на первый план выйдут проекты, связанные с повышением производительности, глубокой аналитикой данных, их хранением и управлением. Исполнительный директор ELMA Наталия Долженкова подтверждает эту тенденцию и добавляет, что в приоритете будут те вендоры, которые успели построить сильные экосистемы продуктов, за счет которых бизнес сможет без существенных инвестиций развивать и адаптировать свои процессы под актуальные задачи и повестку.

На ситуации может сказаться и изменение налоговой политики в части IT. Сейчас властями обсуждаются изменения в Налоговый кодекс. Для IT-отрасли в текущей версии предусмотрено повышение ставки льготных страховых взносов для компаний с 7,6% до 15% и возврат налогообложения по сделкам с реализацией прав на ПО, включенного в российский реестр отечественного софта. С 2026 года НДС в России в целом возрастает с 20% до 22%. (см. “Ъ” от 30 сентября). В случае утверждения возврата НДС для индустрии разработки ПО проекты по импортозамещению, которые откладывали с 2022 года, могут перенестись еще на несколько лет, а крупные проекты по модернизации — растянуться, говорит президент компании Naumen Игорь Кириченко. Также он прогнозирует рост цен: лицензии на ПО могут подорожать на 30–35% из-за введения НДС, роста затрат на разработку и инфляции, а стоимость работ — на 15–20%. «Однако у клиентов это все не заложено в бюджеты на 2026 год. В подобных условиях налоговой нагрузки многие из малых и средних IT-предприятий будут вынуждены ограничить свою деятельность»,— добавляет президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Марианна Голдобенкова