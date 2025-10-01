Гросси призвал РФ и Украину к сотрудничеству для ремонта Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину к сотрудничеству для ремонта Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая больше недели остается обесточенной извне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

23 сентября на станции произошло полное отключение внешнего электроснабжения. Время, на которое станция оставалось обесточенной, является самым продолжительным случаем с начала СВО.

Станция получает питание для систем безопасности и охлаждения реакторов от аварийных дизель-генераторов (АДГ). Господин Гросси подчеркнул, что, пока АДГ работают, непосредственной опасности нет, но ситуация остается нестабильной.

ЗАЭС заявила, что у нее есть персонал и топливо, необходимые для ремонта поврежденной линии напряжением 750 кВ, но военные действия не позволяют этого сделать. Украина также заявила о готовности отремонтировать резервную линию 330 кВ, однако не имеет возможности провести работы из-за обстановки.