Медведев прокомментировал слова Трампа о размещении подлодок США у берегов России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отправил американские ядерные подводные лодки к берегам России.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

В своем канале в мессенджере Max господин Медведев в сатирическом тоне сравнил слова президента США с «лютым голливудским триллером» и «классикой американского кино категории B».

«Но, как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"»,— написал Дмитрий Медведев.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что направлял к берегам России несколько атомных подводных лодок «исключительно из предосторожности».

1 августа господин Трамп объявил, что отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок «в соответствующих регионах» в ответ на «крайне провокационные заявления» Дмитрия Медведева. Тогда господин Трамп резко раскритиковал господина Медведева, назвав его «провальным бывшим президентом», который «думает, что он все еще у власти».