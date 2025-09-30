Главные новости за 27 сентября. Ростов-на-Дону и область

Министерство строительства установило норматив средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в Ростовской области на четвертый квартал 2025 года в размере 102,3 тыс. руб.

Стоимость строительства Багаевского гидроузла в Ростовской области увеличилась с 36 млрд руб. до 40,5 млрд руб. Завершение работ намечено на декабрь 2027 года, а запуск гидроузла в эксплуатацию — на февраль 2028 года.

Приговоренному в Ростове-на-Дону к 27 годам колонии строгого режима уроженцу Мелитополя Егору Семенову апелляционный военный суд ужесточил приговор за попытку отравить выпускников Армавирского авиационного училища в 2023 году, удовлетворив иск прокуратуры. Ему назначено пожизненное заключение.

Средний размер чаевых в Ростовской области за восемь месяцев 2025 года составил 305 руб., что на 7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Количество выданных чаевых увеличилось на 13%. В среднем граждане оставляют 8-10% от суммы покупки.

За девять месяцев 2025 года в Ростовской области объем заключенных сделок с качественными складами составил 2,5 тыс. кв. м. В прошлом году объем таких сделок достигал 255 тыс. кв. м.

В Ростове-на-Дону задержан и помещен под стражу исполняющей обязанности начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров ТУ Росимущества, подозреваемый в получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с чиновником задержана и его знакомая, подозреваемая в передаче этой взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).