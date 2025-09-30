На Дону стоимость Багаевского гидроузла выросла на 4,5 млрд рублей

Стоимость строительства Багаевского гидроузла в Ростовской области увеличилась с 36 млрд руб. до 40,5 млрд руб. Информация об удорожании проекта содержится в документах, размещенных на сайте правительства региона.

Согласно обновленным планам, завершение работ намечено на декабрь 2027 года, а запуск гидроузла в эксплуатацию — на февраль 2028 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что к концу весны 2024 года готовность Багаевского гидроузла превысила 90%. До окончания летнего периода на объекте планировалось завершить все строительные работы и провести пуско-наладочные мероприятия

Валентина Любашенко