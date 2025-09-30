Минстрой снизил норматив стоимости жилья в Ростовской области на 6%

Министерство строительства установило норматив средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в Ростовской области на четвертый квартал 2025 года в размере 102,3 тыс. руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на приказ ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно документу, установленная цена на период с 1 октября по 31 декабря оказалась на 300 руб. меньше показателя третьего квартала, когда стоимость составляла 102 тыс. руб. за 1 кв. м. По сравнению с четвертым кварталом 2024 года, когда норматив достигал 109,2 тыс. руб., снижение составило 6%.

Наиболее высокая средняя рыночная стоимость в четвертом квартале 2025 года зафиксирована в Чукотском автономном округе — 265 тыс. руб. Москва заняла второе место с показателем 198,9 тыс. руб., третью позицию — Ямало-Ненецкий автономный округ с 184,4 тыс. руб. Минимальные значения утверждены для Кабардино-Балкарии (55,6 тыс. руб.), Ингушетии (58,7 тыс. руб.) и Тверской области (68,5 тыс. руб.).

По России в целом средняя рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения на второе полугодие 2025 года определена в размере 113,7 тыс. руб.

«Норматив средней рыночной цены применяется для расчета размеров социальных выплат на приобретение жилья на льготных условиях, а также при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда»,— говорится в документе.

Валентина Любашенко