Осужденному в Ростове за отравление выпускников авиаучилища ужесточили приговор

Приговоренному в Ростове-на-Дону к 27 годам колонии строгого режима уроженцу Мелитополя Егору Семенову апелляционный военный суд ужесточил приговор за попытку отравить выпускников Армавирского авиационного училища в 2023 году, удовлетворив иск прокуратуры. Ему назначено пожизненное заключение. Об этом сообщает «Ъ».

«Сторона обвинения в апелляционном представлении просила суд ужесточить наказание фигуранту до пожизненного, поскольку, по нашему мнению, Семенов, совершивший теракт, сочувствия не заслуживает. Он, к слову, жалости ни к кому не проявлял, когда пытался отравить военных и гражданских людей»,— прокомментировал процесс начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Краснодарского края Игорь Касьяненко, представлявший сторону обвинения в суде.

В суде было установлено, что в 2023 году фигурант связался с куратором СБУ и заключил с ним соглашение о сотрудничестве. Семенов получил псевдоним «№ 35».

По заданию украинских спецслужб осужденный должен был убить 70 летчиков ПВО, собравшихся в ресторане Армавира для празднования 20-летия со дня выпуска из летного училища. Для этого он купил около 80 бутылок виски Jameson и 40 бутылок коньяка «Кочари», а также изготовил на заказ 20-килограммовый многоярусный торт с эмблемой Армавирского высшего авиационного училища. В бутылки со спиртным он добавил токсичное вещество.

За это кураторы обещали перевести Семенову в 400 тыс. руб.

20 октября 2023 года террорист приехал в Армавир и через курьера доставил отравленные продукты в ресторан. Организаторы годовщины не смогли узнать, от кого пришли подарки, и их передали правоохранителям. После экспертизы стало известно, что алкоголь и торт были отравлены.

Гособвинение планировало обжаловать приговор сразу после его вынесения. Защита также заявляла о наличии обстоятельств, говорящих о невиновности подсудимого. Сам Семенов признал вину.

Наталья Белоштейн, Мария Иванова