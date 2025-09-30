Главные новости за 30 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение передать киностудию «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.Соответствующую инициативу главе государства передали министр культуры Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Санкт-Петербургский городской суд принял к производству иск прокуратуры о признании экстремистским материалом книги «Хроники возрожденного Арканара» признанного иноагентом экс-депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского. По мнению экспертов, автор представляет Россию как фашизирующееся государство, описывает страну как «империю лицемерия» и «третий мир».

Телеведущая Ника Стрижак сообщила в своем Telegram-канале о смерти советского актера Геннадия Нилова, которому 1 октября исполнилось бы 89 лет. Он известен по ролям в таких фильмах как «Три плюс два», «Я тебя никогда не забуду», «Поднятая целина». Прощание с господином Ниловым состоится 1 октября в 10:00 в Центральном зале Городской ритуальной службы Петербурга, похороны пройдут в Приозерске.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девятого фигуранта дела, возбужденного после отравлений суррогатным алкоголем со смертельным исходом. Владимир Терехов заключен в СИЗО на срок до 22 ноября.

Обвиняемых в поджоге квартиры журналиста Sputnik Трофима Татаренкова осудили на восемь лет и два месяца. Рустам Горшков и Никита Смаков будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Для поджога в январе 2024 года фигуранты приобрели три автомобильные покрышки и литр бензина. Пожар у двери смогли предотвратить соседи, которые вовремя вызвали экстренные службы.

Следовавшее из Петербурга во Францию грузовое судно «Михаил Дудин» остановилось у побережья шведской провинции Блекинге из-за проблем с двигателем. Инцидент произошел примерно в 68 км от датского острова Борнхольм. Шведские военные поднялись на борт сухогруза и провели беседу с моряками, учитывая напряженную ситуацию в Балтийском море.

Днем 30 сентября во время плановой процедуры по переводу питомцев из летних варьеров в зимние из Ленинградского зоопарка сумел сбежать большой индийский калао, он улетел в направлении Александровского парка. Нюанс в том, что птица-носорог родилась и выросла в неволе, из-за чего не приспособлена к дикой природе. Нашедших беглеца просят звонить по телефону +7 904 636-41-63.

Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» заключил однолетний контракт с 28-летним канадским нападающим Остином Вагнером. Он будет выступать за «огнедышащих» под 91 номером. По словам генерального менеджера «Шанхая» Игоря Варицкого, новый крайний форвард одинаково хорошо играет как в атаке, так и в защите, включая меньшинство.

Городские службы Санкт-Петербурга готовы к зиме на 99-100%. Об этом заявили 30 сентября в пресс-службе городского Заксобрания по итогам заседания комиссии по городскому хозяйству. К началу сезона в Петербурге отремонтировали 808 теплотрасс, провели ремонт 2,3 тыс. кровель и 363 тыс. м. инженерных сетей, а также испытали 791 сеть и провели учения с 327 аварийными бригадами.