За поджог двери квартиры журналиста Sputnik в Петербурге дали больше 8 лет тюрьмы

Обвиняемых в поджоге квартиры журналиста Sputnik Трофима Татаренкова осудили на восемь лет и два месяца. Рустам Горшков и Никита Смаков будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Их признали виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30 – п.п. а, е, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Подсудимые признали вину лишь по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Помимо срока, суд постановил взыскать с Горшкова и Смакова 428,7 тыс. рублей в пользу «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» в качестве компенсации за материальный ущерб.

В январе прошлого года неустановленные лица планировали убить жителей квартиры дома 191, литера А по набережной реки Фонтанки. Для этого привлекли Горшкова, который предложил Смакову и Шелегову совершить преступление за вознаграждение.

«Производство по уголовному делу в отношении Шелегова приостановлено в связи с тем, что подсудимый убыл на СВО»,— отметили в объединенной пресс-службе судов.

Для поджога фигуранты приобрели три автомобильные покрышки и литр бензина. Их разместили для блокировки свободного выхода из квартиры и подожгли. Горшков следил за обстановкой и снимал все на телефон. После совершения преступления фигуранты покинули парадную и отправили ролик неустановленным лицам. Их умысел не был доведен до конца, поскольку жителей квартиры в этот момент не было дома. Соседи оперативно приняли меры и вызвали экстренные службы.

