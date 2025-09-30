По делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестован девятый фигурант

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девятого фигуранта дела, возбужденного после отравлений суррогатным алкоголем со смертельным исходом. Владимир Терехов заключен в СИЗО на срок до 22 ноября.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, он стал фигурантом дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть лиц).

Владимира Терехова задержали 28 сентября. В тот же день ему предъявили обвинение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в рамках расследования дела прокуратурой организована проверка пяти складов временного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции. Специалисты уже изъяли более 5000 сомнительной жидкости.

Татьяна Титаева