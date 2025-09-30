Советский актер Геннадий Нилов скончался на 89-м году жизни под Петербургом

Телеведущая Ника Стрижак сообщила в своем Telegram-канале о смерти советского актера Геннадия Нилова, которому 1 октября исполнилось бы 89 лет. Он известен по ролям в таких фильмах как «Три плюс два», «Я тебя никогда не забуду», «Поднятая целина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советский актер Геннадий Нилов, известный по роли физика в фильме «Три плюс два»

Фото: Сайт kino-teatr.ru Советский актер Геннадий Нилов, известный по роли физика в фильме «Три плюс два»

Фото: Сайт kino-teatr.ru

О причинах смерти господина Нилова-старшего ничего не сообщается. В последние годы актер проживал в Приозерске на берегу Ладожского озера. Геннадий Нилов является отцом звезды сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Алексея Нилова.

«Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным. Мои соболезнования Алексею и всей семье»,— говорится в сообщении Стрижак.

Прощание с господином Ниловым состоится 1 октября в 10:00 в Центральном зале Городской ритуальной службы Петербурга, похороны пройдут в Приозерске.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что народный артист России, оперный певец Сергей Алексашин скончался в возрасте 73 лет. Он известен по своим выступлениям на сцене Мариинского театра.

Андрей Маркелов