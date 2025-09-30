Прилетаю я на Таити: редкая птица-носорог упорхнула из Ленинградского зоопарка

Днем 30 сентября во время плановой процедуры по переводу питомцев из летних варьеров в зимние из Ленинградского зоопарка сумел сбежать большой индийский калао, он улетел в направлении Александровского парка. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сбежавший из Ленинградского зоопарка большой индийский калао

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка Сбежавший из Ленинградского зоопарка большой индийский калао

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

По словам сотрудников зоопарка, узнать беглеца легко. Длина тела птицы-носорога около метра, размах крыльев составляет 150 см. У нее большой желтый клюв и черно-белое оперение. Нюанс в том, что калао родился и вырос в неволе, из-за чего не приспособлен к дикой природе.

Температура воздуха в городе тем временем стремительно падает, корма у птицы нет. Нашедших беглеца просят звонить сотруднику отдела «Орнитология» по номеру +7 904 636-41-63. В случае, если кало сидит на земле, то на него рекомендуют накинуть пальто или плотное покрывало.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в день 160-летия со дня открытия Ленинградского зоопарка поддержал концепцию развития учреждения на нынешнем месте.

Андрей Маркелов