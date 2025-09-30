Шведские военные поднялись на борт дрейфующего судна «Михаил Дудин» из Петербурга

Следовавшее из Петербурга во Францию грузовое судно «Михаил Дудин» остановилось у побережья шведской провинции Блекинге из-за проблем с двигателем, сообщает газета Expressen. Инцидент произошел примерно в 68 км от датского острова Борнхольм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сухогруз, шедший под панамским флагом, начал дрейфовать на север, прежде чем встать на якорь. Представитель пресс-службы ВМС Швеции Йимми Адамссон заявил, что шведские военные инициировали проверку «Михаила Дудина», оказавшегося близко к шведским водам.

В итоге представители ВМС поднялись на борт судна и обсудили ситуацию с экипажем. По словам господина Адамссона, это стандартная процедура, учитывая сложную обстановку в Балтийском море. Он подчеркнул, что сухогруз не нарушал законы, так как находится в международных водах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на грузовом судне в районе Гладкого острова в Петербурге произошло задымление.

Андрей Маркелов