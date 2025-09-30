ХК «Шанхай Дрэгонс» пополнил состав экс-нападающим «Чикаго Блэкхокс» Вагнером
Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» заключил однолетний контракт с 28-летним канадским нападающим Остином Вагнером, сообщает пресс-служба китайско-петербургской команды. Он будет выступать за «огнедышащих» под 91 номером.
Новый нападающий хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» Остин Вагнер
Фото: Пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс»
Форвард известен по своим выступлениям в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс» и «Чикаго Блэкхокс». В сезоне 2024/2025 господин Вагнер выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и набрал 18 очков (9+9).
По словам генерального менеджера «Шанхая» Игоря Варицкого, новый крайний нападающий одинаково хорошо играет как в атаке, так и в защите, включая меньшинство. Он должен добавить линии нападения скорости и результативности.
