ХК «Шанхай Дрэгонс» пополнил состав экс-нападающим «Чикаго Блэкхокс» Вагнером

Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» заключил однолетний контракт с 28-летним канадским нападающим Остином Вагнером, сообщает пресс-служба китайско-петербургской команды. Он будет выступать за «огнедышащих» под 91 номером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый нападающий хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» Остин Вагнер

Фото: Пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс» Новый нападающий хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» Остин Вагнер

Фото: Пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс»

Форвард известен по своим выступлениям в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс» и «Чикаго Блэкхокс». В сезоне 2024/2025 господин Вагнер выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и набрал 18 очков (9+9).

По словам генерального менеджера «Шанхая» Игоря Варицкого, новый крайний нападающий одинаково хорошо играет как в атаке, так и в защите, включая меньшинство. Он должен добавить линии нападения скорости и результативности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что накануне СКА уступил нижегородскому «Торпедо» со счетом 5:2. «Драконы» же 28 сентября обыграли на выезде московский «Спартак» со счетом 3:1.

Андрей Маркелов