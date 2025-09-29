Подозреваемый в мошенничестве экс-вице-губернатор Чемезов не признает свою вину

Бывший свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, который был задержан сегодня по подозрению в мошенничестве (ч.4 159 УК РФ), не признает свою вину, сообщила «Ъ-Урал» адвокат Чемезова Мария Кирилова. По ее словам, показания на него дал региональный экс-министр ЖКХ Николай Смирнов. Пост вице-губернатора Чемезов оставил 25 сентября.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Чемезов задержан ГСУ при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, поэтому все выглядит странно и на грани покушения на убийство. По существу — полный бред. Смирнов льет грязь на всех, на кого попросят, лишь бы остаться на свободе»,— рассказала госпожа Кирилова.

Напомним, обвинения в мошенничестве также предъявлены экс-супруге бывшего чиновника Ирине Чемезовой. Она находится под домашним арестом. Кроме того, пара фигурирует в иске Генеральной прокуратуры об изъятии активов у бизнесменов Алексея Боброва (арестован по делу о мошенничестве) и Артема Бикова. Обратить в доход государства планируют «Облкоммунэнерго» и другие активы по всему Уралу. Олег Чемезов выступает по данному иску ответчиком, а Ирина Чемезова — в качестве третьего лица.

«Счета у всей семьи заблокированы. В том числе у всех ближайших родственников. Таким образом, в настоящее время некому возить детей в школу, приносить продукты и так далее»,— заявила госпожа Кирилова.

Мария Игнатова