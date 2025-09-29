Власти: следственные действия по месту бывшей работы Чемезова не проводились

Следственные действия по месту работы бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова, которого сегодня задержали в рамках дела о мошенничестве, не проводились, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Чемезов О.Л. на прошлой неделе освобожден от занимаемой должности. Следственные действия по месту его бывшей работы не проводились»,— сообщили «Ъ-Урал» в департаменте.

Напомним, Олег Чемезов был задержан по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину он не признает. Он был освобожден от должности вице-губернатора 25 сентября.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что его экс-супруга Ирина Чемезова стала фигурантом по делу о мошенничестве. Суд поместил ее под домашний арест, счета у обоих арестованы. Она также не признает свою вину.

В сентябре господин Чемезов вошел в число ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ по делу об изъятии в доход государства активов уральских бизнесменов Алексея Боброва (обвиняется в мошенничестве) и Артема Бикова. Надзорный орган утверждает, что вице-губернатор «взял шефство» над холдингом «Компания СТС» (один из активов Бикова и Боброва). Он якобы лоббировал в органах власти «кабальные тарифы» в пользу коммунальных структур бизнесменов. Взамен его родственникам и доверенным лицам предприниматели предоставляли имущество на льготных условиях, указано в документе.

Василий Алексеев, Полина Бабинцева