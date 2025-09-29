Адвокат: Олега Чемезова госпитализируют из ГСУ МВД

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова госпитализируют из свердловского Главного следственного управления МВД, сообщила «Ъ-Урал» его адвокат Мария Кирилова. Напомним, сегодня бывшего вице-губернатора Свердловской области задержали по уголовному делу о мошенничестве. Он является подозреваемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вызвали скорую, госпитализируют. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания. Мы следствие предупреждали»,— рассказала Мария Кирилова.

Пост вице-губернатора Олег Чемезов оставил 25 сентября. Еще до отставки стало известно, что Олег Чемезов и его экс-супруга Ирина Чемезова фигурируют в иске Генеральной прокуратуры об изъятии активов у бизнесменов Алексея Боброва (арестован по делу о мошенничестве) и Артема Бикова. Олег Чемезов выступает по данному иску ответчиком, а Ирина Чемезова — в качестве третьего лица. Однако госпожа Чемезова также обвиняется в мошенничестве (уголовное дело связано с пляжем Tava), созданным ее компанией, и находится под домашним арестом.

Артем Путилов, Мария Игнатова