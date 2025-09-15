Конфискацию подпитали энергией

Генпрокуратура намерена изъять в доход государства активы, принадлежащие уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, имеющим гражданство Австрии. Среди имущества — крупные энергокомпании, работающие в регионах Уральского федерального округа. Соответствующий иск поступил в Ленинский райсуд Екатеринбурга. В качестве ответчиков помимо бизнесменов и их компаний выступают действующие и бывшие свердловские чиновники, включая вице-губернатора Олега Чемезова и экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, находящегося под следствием по обвинению во взятках. В «Корпорации СТС» Бикова и Боброва с иском Генпрокуратуры не согласны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бобров (слева) и Артем Биков (справа) могут лишиться более 40 компаний

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Бобров (слева) и Артем Биков (справа) могут лишиться более 40 компаний

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов Артема Бикова и Алексея Боброва, согласно картотеке суда, поступил в суд 10 сентября. В качестве ответчиков в документе указаны 34 физических лица и компаний. Помимо владельцев активов Артема Бикова и Алексея Боброва в список вошли бывший министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов (находится под следствием), действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания», ООО «Деловой дом на Архиерейской», ООО «Корпорация СТС» и другие. Третьими лицами указаны ООО «Курганская ТЭЦ», АО «Облкоммунэнерго», супруга Олега Чемезова, председатель Союза женщин Свердловской области Ирина Чемезова.

Артем Биков в 1999-2002 годах возглавлял ОАО «Тюменьэнерго», а затем Уральскую энергетическую управляющую компанию (УЭУК), которой были переданы полномочия правлений «Тюменьэнерго» и «Курганэнерго». В 2003-2005 годах был советником председателя правления РАО ЕЭС Анатолия Чубайса.

Алексей Бобров с 1999 года работал на руководящих должностях в «Тюменьэнерго» и УЭУК. В 2005 году возглавил ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги», позже реорганизованное в ОАО «МРСК Урала». В 2009 году ушел в отставку с поста гендиректора МРСК Урала (сейчас «Россети Урал»).

Одним из основных активов Артема Бикова и Алексея Боброва стала группа компаний «Корпорация СТС», которая, как считает Генпрокуратура, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

«Корпорация имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны. Ее бенефициарами выступают Артем Биков и Алексей Бобров, которые в 2007 году получили гражданство Австрии, где стали постоянно проживать. Получение ими объектов энергетической инфраструктуры Уральского региона и дальнейшее лоббирование их коммерческих интересов стали возможны ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных государственных структур, в том числе с бывшим председателем правления корпорации РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом», — говорится в исковом заявлении.

В исковом заявлении указано, что Генпрокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, а также государственного унитарного предприятия «Облкоммунэнерго» (принадлежало региону) и его дочерних структур.

Как считают в надзорном органе, с помощью свердловского экс-министра по госимуществу Алексея Пьянкова (занимал пост 2012–2016 годы) и бывшего министра по энергетике и ЖКХ Николая Смирнова (2011–2025 годы) госимущество «Облкоммунэнерго» перешло в собственность Артема Бикова и Алексея Боброва, а также связанных с ними структур.

Чтобы завладеть полным контролем над предприятиями, Смирнов и Пьянков, отмечает надзор, в 2012 году назначили руководителем ГУП СО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, который был доверенным лицом бизнесменов. Затем «Облкоммунэнерго» преобразовали сначала в ОАО, а затем и ПАО, единственным акционером которого является Свердловская область. После этого представители власти провели реорганизацию ПАО «Облкоммунэнерго» путем слияния с уже принадлежащим Бикову и Боброву ПАО «Облкоммунэнерго Инвест», хотя экономической необходимости слияния не было. 25% нового предприятия АО «Облкоммунэнерго» стали принадлежать Свердловской области, а 75% АО «СУЭНКО», бенефициарами которого выступают Биков и Бобров.

Таким образом имущественная база нового предприятия была сформирована за счет госсобственности: это 725 земельных участков, более 2 тыс. зданий и сооружений, свыше 5,5 тыс. объектов электросетевого хозяйства и 10 тыс. км. кабельных линий.

«В результате коррупционного сговора подконтрольная Бикову и Боброву группа компаний "Корпорация СТС" безвозмездно получила принадлежащее государству имущество. За счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в ХМАО и ЯНАО, монополизировав рынок энергоснабжения УрФО»,— говорится в исковом заявлении.

Отдельно отмечается, что инвестировать в коммунальную инфраструктуру они не стали, а «при поддержке руководителей органов власти регионов», работали исключительно за счет ежегодных государственных субсидий и регулярного повышения тарифов.

После того, как свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов сложил полномочия и стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве, «шефство над холдингом взял» вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

«Взамен их структуры на постоянной основе предоставляют Олегу Чемезову, его родственникам и доверенным лицам на льготных условиях услуги и имущество. Так, под видом договора купли-продажи его супруге по номинальной стоимости передана высоколиквидная недвижимость в Сысертском районе Свердловской области»,— указано в иске.

Генпрокуратура утверждает, что доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров выводили через подконтрольный банк «Агропромкредит» на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестируют в экономику недружественных стран за счет приобретения гостиничных комплексов. Таким образом в обход указа президента РФ под видом фиктивных займов они вывели часть полученного коррупционного дохода на сумму более 12 млрд руб. за границу.

«При вышеизложенных и установленных обстоятельствах принадлежащее Чемезову, Пьянкову, Смирнову, Бикову, Боброву и другим лицам, поименованным в исковом заявлении, имущество, полученное коррупционным путем, подлежит обращению в доход государства в силу подпункта 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ»,— говорится в иском заявлении.

По имеющейся информации Генпрокуратуры, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство Австрии, Италии, Великобритании, Румынии, Израиле и могут проживать за рубежом. В связи с этим Генпрокуратура попросила суд запретить выезд из РФ ответчикам, включая Олега Чемезова, Алексея Боброва, Артема Бикова и других физлиц.

Всего Генпрокуратура просит изъять в доход государства более 40 компаний и доли в них.

Так, обратить в доход РФ требуют акции АО «Облкоммунэнерго», АО «Суэнко», «Курганской ТЭЦ», «Корпорации СТС» и других. Кроме того, Генпрокуратура попросила наложить арест на все акции АО «Облкоммунэнерго», АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» и запретить этим юрлицам совершать операции в реестре акционеров. Арест наложен и на акции других компаний.

«Корпорация СТС» вечером выступила с официальным заявлением по поводу иска Генпрокуратуры. Там утверждается, что оба бизнесмена проживают в России, а Артем Биков отказался от австрийского гражданства после начала СВО.

В компании подчеркнули, что обвинения в выводе средств за границу не соответствуют действительности, а финансирование ее деятельности происходит за счет собственных средств и кредитов от российских банков.

Что касается претензий по АО «Облкоммунэнерго», то отмечается, что оно было создано в 2015 году на основе партнерства с правительством Свердловской области, и в совокупной выручке всей группы компаний доля АО составляет менее 3%. В связи с чем информация, что производственный комплекс «Корпорации СТС» сформирован за счет имущества ГУП СО «Облкоммунэнерго», не соответствует действительности. Представители «Корпорации СТС» напомнили, что в 2016 году свердловская прокуратура оспаривала законность приватизации АО «Облкоммунэнерго», но суд отказал в иске, установив, что приватизация не производилась и имущество не выбывало из областной собственности.

Компания также опровергла сведения о возможных неформальных связях с Анатолием Чубайсом при получении доли в АО «Облкоммунэнерго» в 2016 году.

Получить комментарий у Олега Чемезова не удалось — он не взял трубку.

Мария Игнатова, Екатеринбург