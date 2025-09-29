Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан, сообщает источник «Ъ-Урал». Утром стало известно, что бывшего чиновника доставили на допрос.

Напомним, Олег Чемезов выступает ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии активов у бизнесменов Алексея Боброва (проходит обвиняемым по делу о мошенничестве) и Артема Бикова. В исковом заявлении было указано, что вице-губернатор «шефствовал» над «Корпорацией СТС» (связана с Биковым и Бобровым) и лоббировал в органах власти «кабальные тарифы» в пользу коммунальных структур бизнесменов. За это его родственникам и доверенным лицам предприниматели предоставляли имущество на льготных условиях. Сам Олег Чемезов не согласен с заявленным в иске. Он сообщал, что у него арестованы счета.

Обвинения в мошенничестве предъявлены его экс-супруге Ирине Чемезовой, она находится под домашним арестом.

Напомним, свой пост господин Чемезов покинул на прошлой неделе.

Артем Путилов, Мария Игнатова