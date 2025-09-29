Главные новости Черноземья за 29 сентября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Вскоре после того, как воронежский футбольный клуб «Факел» прекратил ничьей серию следующих друг за другом побед в Первой лиге (в прошлом сезоне команда вылетела в это первенство из РПЛ), воспоследовали кадровые решения. Уволен главный тренер Игорь Шалимов. Новый руководитель «огнеопасных» пока не назван. Но уже есть знаки: Сергей Ташуев, возглавлявший тренерский штаб «Факела» в 2023-2024, заявил что «готов рассмотреть возможность» вернуться в клуб.

В Воронеже может пойти на повышение глава Ленинского районного суда, который рассматривает большинство резонансных уголовных дел, в том числе резонансные коррупционные расследования. Михаила Новикова рекомендовали на пост заместителя председателя Воронежского областного суда.

Старейший и крупнейший социологический центр Черноземья, воронежский институт общественного мнения «Квалитас» прекращает свою основную деятельность, связанную с телефонными опросами населения из-за нового закона, направленного на противодействие мошенникам. Это грозит институту потерей 80% работы и ставит организацию под угрозу закрытия.

В Белгородской области продолжают ликвидировать последствия массированного обстрела ВСУ на минувших выходных, который привел к блэкауту в регионе. На середину дня понедельника бес света оставались 77 тыс. жителей, 38 образовательных учреждений и 50 торговых предприятий. По данным властей, только за предыдущие сутки под огнем ВСУ двое мирных жителей погибли, шестеро ранены.

Умер родившийся в Тамбове советский, немецкий и американский композитор и аранжировщик Юрий Чернавский. В 1980-х годах Юрий Чернавский сотрудничал с советскими звездами, включая Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева и Михаила Боярского. Господин Чернавский — автор более 200 популярных песен, таких как: «Зурбаган», «Маргарита», «Белая дверь» и рок-альбом «Банановые острова». С 1994 года Чернавский жил и работал в Лос-Анджелесе, продолжая свою деятельность в музыкальном бизнесе.

Губернатору Курской области Александру Хинштейну не понравилось, что в одном из районов области запланированная для снабжения жителей водой строящаяся водонапорная башня может заслонить вид на поклонный крест «при определенном ракурсе». Глава региона потребовал построить коммунальный объект на другом месте, чтобы не портить вид и «не создавать проблему».

Виды Курска. Памятник маршалу Георгию Жукову на аллее мемориального комплекса «Курская дуга» (Триумфальная арка)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Черноземье немного раньше обычного из-за прогнозируемых заморозков стартует отопительный сезон. В понедельник в Липецке начали отапливать школы и больницы. В Курске и Белгороде, как стало известно сегодня, тепло должны дать с 1 октября.

