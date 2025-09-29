Отопительный период в Курске и Белгороде начнется 1 октября

1 октября в Курской области начнется отопительный период. Пуск тепла будет проходить поэтапно: в выходные начнут подключать социальные объекты, на следующей неделе — в зависимости от погоды — жилой фонд. Об этом сообщил на заседании регионального правительства врио первого заместителя губернатора Александр Чепик.

«Вижу большое число обращений от жителей: температура снижается. Поэтому для нас важно максимально быстро начать отопительный сезон»,— отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

О начале отопительного сезона с той же даты рассказал и мэр Белгорода Валентин Демидов. Там также в первую очередь тепло получат детские сады, школы, больницы и поликлиники, а в жилые дома оно придет 6 октября.

В Липецке подача тепла в соцобъекты началась 29 сентября. Аналогичное решение приняли в Воронеже и Тамбове, уточнив, что жилфонд начнут отапливать 1 октября. В Орле отопительный сезон начался 25 сентября.

Юрий Голубь