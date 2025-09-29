Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Михаил Новиков рекомендован на должность зампреда Воронежского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала на должность заместителя председателя Воронежского областного суда Михаила Новикова, который с февраля 2024 года возглавляет Ленинский районный суд Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе ВККС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение было принято на седьмом заседании коллегии за 2025 год, проходившем в Москве.

Михаил Новиков в 2004 году окончил Кубанский госуниверситет и сделал карьеру в Саратовской области, где работал в прокуратуре и управлении следственного комитета Саратовской области, помощником судьи облсуда, мировым судьей, судьей, а затем — заместителем председателя районного суда.

