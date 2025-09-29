В Липецке начали отапливать школы и больницы

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил о начале подачи тепла в соцобъекты города по заявкам руководителей. По его словам, соответствующее постановление уже подписано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава города добавил, что многоквартирные дома начнут отапливать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет ниже +8°C. «Такой порядок установлен нормативами, он позволяет правильно и безопасно включать тепло»,— заключил господин Ченцов.

Курирующий ЖКХ вице-губернатор Белгородской области Сергей Довгалюк на сегодняшнем оперативном совещании рекомендовал главам муниципалитетов начать пуск тепла в соцучреждения 1 октября, а завершить работу в жилом фонде — не позднее 15 октября. Замгубернатора отметил, что соблюдение температурного норматива до 20 октября не ожидается, однако уточнил, что днем в регионе холодает до +10°C…+6°C.

Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что в рамках действующего законодательства у властей муниципалитетов есть право самостоятельно начинать и заканчивать отопительный сезон. Региональные чиновники могут только рекомендовать соответствующие даты.

На прошлой неделе отопительный сезон стартовал в Орле — 25 сентября. Мэр Воронежа Сергей Петрин и глава Тамбова Максим Косенков сообщили, что тепло в соцобъекты облцентров начнут подавать 29 сентября, во многоквартирные дома — 1 октября.

Алина Морозова