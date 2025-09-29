Перебои с электроэнергией остаются в десяти муниципалитетах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам заседания оперштаба и штаба по ликвидации последствий вчерашнего обстрела сообщил, что в десяти муниципалитетах региона остаются перебои с подачей электричества и воды. Речь идет о Белгороде, а также о Белгородском, Яковлевском, Шебекинском, Грайворонском, Борисовском, Краснояружском, Ракитянском, Ивнянском и Прохоровском районах и округах.

По предварительной информации, без света остаются 77 тыс. жителей. Кроме того, электричества нет в 38 образовательных учреждениях и в 50 торговых предприятиях. С ограничениями при подаче света работают 53 промпредприятия. Полностью обесточены два медучреждения — вторая городская поликлиника Белгорода и амбулатория поселка Маслова Пристань.

«Энергетики работают по усилению надежности сети. По предварительной информации, они закончат к завтрашнему дню»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в Белгороде нет света на семи улицах, а также при необходимости власти выключат ночное освещение в городе с 22:00.

Накануне в результате двух ракетных ударов по Белгороду возникли «достаточно значительные» перебои с электроэнергией. Пострадали три человека, в том числе 17-летний юноша.

Владимир Зоркий