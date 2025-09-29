Два человека погибли и шесть ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 13 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 120 беспилотников и 55 боеприпасов. В результате два человека погибли и шестеро пострадали. Разрушения получили десять частных домов и 17 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Над Алексеевским округом сбили восемь беспилотников самолетного типа. Обошлось без последствий.

Белгород подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. В результате пострадали три человека, в том числе 17-летний подросток. Все продолжают лечение в медучреждениях Белгорода. Повреждены объект инфраструктуры, десять гаражей, коммерческий объект и два транспортных средства.

В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Ближняя Игуменка, Бочковка, Варваровка, Вергилевка, Лозовое, Нечаевка, Никольское, Отрадное, Пуляевка, Репное, Салтыково, Соловьевка, Соломино и Устинка выпустили один боеприпас и 26 БПЛА. В Отрадном в результате атаки дрона на автомобиль пострадала супружеская пара. Оба госпитализированы. В селе повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. В селах Вергилевка и Ближняя Игуменка нарушены линии электропередачи, в селе Устинка пострадал автомобиль, в поселке Октябрьском — три машины, в селе Бочковка — забор частного дома.

В Борисовском районе поселок Борисовка и село Зозули атакованы шестью беспилотниками. В селе Зозули повреждены частный дом и автомобиль.

В Валуйском округе по селам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Шведуновка, Шелаево, хуторам Бабка, Конотоповка и Леоновка выпустили один снаряд и 17 БПЛА. На хуторе Леоновка поврежден частный дом.

В Волоконовском районе по поселку Малиново, селам Новоивановка и Погромец, хуторам Давыдкин и Екатериновка ударили с помощью шести дронов. В поселке Малиново повреждены автомобиль и два частных дома.

В Грайворонском округе по поселку Горьковскому, селам Безымено, Головчино, Дроновка, Замостье, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Смородино выпустили 17 боеприпасов и 14 беспилотников. В селе Новостроевка-Первая в результате детонации FPV-дрона погиб мирный житель.

Над Корочанским районом ликвидировали два беспилотника самолетного типа, над Красногвардейским — четыре, над Старооскольским горокругом — пять. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга, Прилесье, села Вязовое, Графовка, Надежевка, Колотиловка, Репяховка, Романовка и Староселье подверглись семи обстрелам, в ходе которых выпустили 29 боеприпасов, и атакам 17 дронов. В селе Репяховка мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. Боец самообороны, находившийся недалеко от места взрыва, получил ранения. Пострадавшему оказали медпомощь, лечение продолжает амбулаторно. В селе после сброса взрывных устройств с БПЛА загорелся частный дом.

В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Бобрава от удара БПЛА пострадал КамАЗ, в селе Бобрава в результате атаки FPV-дрона был посечен грузовой автомобиль.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Зимовенька, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпустили один боеприпас и 13 беспилотников. В Шебекине повреждены три транспортных средства, в селе Муром — автомобиль, в селе Новая Таволжанка — четыре частных дома, надворная постройка и газовая труба, еще один дом и хозпостройка частично разрушены.

Алина Морозова