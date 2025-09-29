Черноземный социологический центр «Квалитас» отказался от телефонных опросов

Институт общественного мнения (ИОМ) «Квалитас» с 1 октября 2025 года прекращает деятельность, связанную с телефонными опросами населения. Этот вид исследований составляет около 80% деятельности института, рассказал «Ъ-Черноземье» гендиректор Александр Романович.

Фото: Воронежский Дом журналистов Александр Романович

По его словам, решение принято в связи с изменением политики сотовых операторов — поправки в федеральном законодательстве (№ 41-ФЗ) обязали их обеспечить обязательную маркировку всех голосовых вызовов и использовать сервисы доверенной идентификации звонков. Это, в свою очередь, повысило стоимость совершаемых телефонных интервью в 20 раз.

«В процессе обзвона многие телефонные номера могут оказаться неиспользуемыми человеком — например, сим-карты могут быть в "умной" технике. На одно интервью приходится около 1200 соединений. Теперь нам придется платить за каждое соединение. Никто столько платить за исследование не будет»,— пояснил господин Романович.

По его словам, институт сохранит часть своей деятельности: фокус-группы, глубинные интервью, экспертные интервью, холл-тесты, домашние наблюдения.

По данным Rusprofile, ООО «ИОМ Квалитас» зарегистрировано в 1997 году в Воронеже. Основной вид деятельности — исследование конъюнктуры рынка. Единственный владелец — гендиректор Александр Романович. Выручка в 2024 году составила 5,2 млн руб., чистая прибыль — 993 тыс. руб. По собственным данным, ИОМ «Квалитас» — независимая исследовательская организация в Центрально-Черноземном регионе, успешно работающая на российском рынке социологических и маркетинговых исследований с конца 80-х. Компания с 1998 года ежемесячно выпускала бюллетень социологических сообщений по Воронежу, проводила социологические, политические и маркетинговые исследования.

Новые правила борьбы со спам-звонками, позволяющие абонентам отказаться от массовых обзвонов, вступилив силу с 1 сентября. Теперь операторы обязаны маркировать звонки от юрлиц, отображая категорию вызова.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Ульяна Ларионова