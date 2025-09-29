В Курской области передвинут заслоняющую крест водонапорную башню

В Черемисиновском районе Курской области изменят планы строительства водонапорной башни поблизости от поклонного креста работы известного скульптора Вячеслава Клыкова. Как рассказал на заседании регионального правительства губернатор Александр Хинштейн, местные жители обеспокоены тем, что при определенном ракурсе башня может заслонить крест. Врио министра ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин тут же доложил, что был на месте и выяснил: башню планировали строить в 500 м от креста, а теперь рассматривают возможность сместить ее еще на 150 м в сторону.

«Это важно сделать, но нужно быть уверенным, что 150 м решат проблему. Поэтому должна быть сделана визуализация. Понятно, что вода нужна и башню нужно построить, но мы не можем, решая одну проблему, создавать другую»,— предупредил господин Хинштейн.

На том же заседании Александр Хинштейн рассказал, что подписал законопроект о звании почетного гражданина Курской области, которое теперь можно будет присваивать посмертно.

Юрий Голубь