Главные новости недели в Нижегородской области к 28 сентября
Учитель младших классов держит табличку «1Е»
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Нижегородский минобр создает комиссию по защите чести педагогов. Она будет рассматривать заявления воспитателей детсадов и школьных учителей и разрешать их конфликты с детьми, родителями и образовательными организациями.
Министр информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области Полина Буянова покидает должность. Она уходит с должности по собственному желанию. Кто возглавит ведомство, пока не сообщается.
Общую стоимость нижегородского «Города здоровья» оценили в 35 млрд руб. Около 22,7 млрд руб. требуется на создание онкоцентра. Еще 4,7 млрд руб. планируют выделить на строительство центра ядерной медицины, 12 млрд руб. — на обновление областной больницы имени Семашко.
Олег Лавричев
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Прокуратура попросила приговорить бывшего директора Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Олега Лавричева к 12 годам колонии. Он обвинен в особо крупной растрате и мошенничестве девятилетней давности, связанных с отчуждением заводского имущества.
Александр Павлов согласован на должность нижегородского замгубернатора вместо Петра Банникова. Он 27 лет прослужил в вооруженных силах РФ, до недавнего времени занимал должность заместителя гендиректора по режиму и безопасности «Завода 70-летия Победы».
Художница во время росписи матрешки на фестивале «Золотая хохлома».
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Бренд «Хохлома» стал официальным экипировщиком сборной России по фигурному катанию в сезоне 2025/2026. Коллекция создана в цветах хохломы — традиционного промысла Нижегородской области.
Единственную в Нижнем Новгороде профильную гинекологическую больницу №29 могут безвозмездно передать частной медицинской компании. В этом случае медиков и пациенток планируется перевести в областную больницу имени Н.А. Семашко. Инвестор планирует создать на базе больницы центр по родовспоможению.
Арестован бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман. Его обвинили в получении взятки. В региональном СУ СКР уголовное дело пока не комментируют.