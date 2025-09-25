Правительство Нижегородской области может передать частному инвестору здание городской клинической больницы №29 в Приокском районе. Ранее губернатор Глеб Никитин поручил оперативно проработать вопрос о безвозмездной передаче здания ГКБ в частную медицинскую компанию. В этом случае медиков и пациенток профильной гинекологической больницы планируется перевести в областную больницу имени Н. А. Семашко. Частный партнер планирует создать на базе больницы центр по родовспоможению. Эту возможность в правительстве поручили проработать заместителю губернатора Андрею Чечерину. Он рассказал депутатам, что с реформированием ГКБ №29 еще нет полной ясности, а журналистам пояснил, что ничего не знает о каком-либо частном инвесторе.

В нижегородском правительстве прорабатывают вариант с передачей стационара частной компании

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Единственная в Нижнем Новгороде по профилю гинекологии больница №29, расположенная в Приокском районе, может быть передана частному инвестору. Как выяснил «Ъ-Приволжье», на получение здания госбольницы в безвозмездное пользование претендует ООО «Русмед-Приволжье» Дмитрия Маргасова. Частник готов реализовать на территории «масштабный проект в сфере здравоохранения по развитию родовспоможения», следует из копий документов, имеющихся в распоряжении редакции.

Чтобы частная медицинская компания могла занять здание ГКБ №29 и пользоваться им, инвестор попросил нижегородское правительство внести необходимые поправки в областной закон об осуществлении права государственной собственности. На справке с резолюцией губернатора Глеба Никитина его заместителю Андрею Чечерину и министру госимущества Сергею Баринову поручено срочно обеспечить начало инвестпроекта и доложить об исполнении.

В аппарате областного правительства был подготовлен ответ за подписью Андрея Чечерина. В нем, в частности, говорится, что необходимые изменения в областное законодательство внесены.

Теперь в Нижегородской области организации с медицинской лицензией, работающие в рамках территориальной программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи, могут получить в безвозмездное пользование необходимое для этого госимущество.

При утверждении данных поправок в заксобрании Нижегородской области говорили о том, что передача имущества частным клиникам повысит доступность высокотехнологичной помощи для нижегородцев.

Судя по справкам чиновников, региональный минздрав подготовил дорожную карту по переводу медперсонала и пациенток, а также передаче оборудования из больницы №29 в областную больницу им. Н. А. Семашко и другие многопрофильные медицинские учреждения. К февралю 2026 года здание больницы должно быть передано в минимущества Нижегородской области для дальнейшего заключения договора безвозмездного пользования с частным инвестором. Сообщается, что ИП Маргасов уже выкупил принадлежавшие «Ингосстрах Банку» 2/100 долей в стационаре госбольницы «для последующего пожертвования в казну Нижегородской области».

На заседании заксобрания 25 сентября депутат Юрий Лебедев задал Андрею Чечерину вопрос о перспективах больницы №29. По словам парламентария, одна из встревоженных нижегородок ему пожаловалась на то, что профильную больницу хотят кому-то отдать и какие-то слухи пишут в телеграм-каналах.

«Это единственная больница в нагорной части Нижнего Новгорода, которая обслуживает почти 200 тыс. женщин. Необходимо сделать так, чтобы пациентки не пострадали. Что с ней будет?»— спросил депутат Лебедев.

Заместитель губернатора отметил, что в правительстве Нижегородской области разрабатывается схема территориального планирования оказания медицинской помощи в Нижнем Новгороде, а в регионе проводится реформа с созданием опорных медучреждений. «Мы рассматриваем возможность вкрапления больницы №29 в состав какой-то крупной многопрофильной больницы. Пока прорабатываем вопрос, как будет выглядеть 29-я больница. То ли она будет присоединена к крупному стационару, то ли будет монобольницей. Сразу хочу сказать, что гинекологическую помощь никто в Нижнем Новгороде не ущемит. Сначала мы закончим территориальное планирование и затем посмотрим, как будет выглядеть дальнейшее оказание гинекологической медпомощи», — пояснил Андрей Чечерин. Он также заверил спикера заксобрания Евгения Люлина, что ГКБ №29 «физически сохранится».

Когда «Ъ-Приволжье» решил уточнить у заместителя губернатора о возможности передачи больницы частному инвестору, господин Чечерин ответил, что ничего об этом не знает:

«Много кто чего говорит, сейчас этот вопрос пока не обсуждается».

В нижегородском минздраве пока не ответили на запрос о судьбе ГКБ №29. Напомним, в Нижегородской области сейчас идет реорганизация по слиянию больниц: в муниципалитетах на базе отдельных ЦРБ создают межрайонные кустовые центры, разрабатывается маршрутизация транспортировки пациентов. Реформа, по замыслу властей, призвана повысить эффективность использования имеющихся врачей и медоборудования.

Для Нижнего Новгорода в областном правительстве обещали разработать отдельный план по опорным больницам, публично он нигде пока не обсуждался.

Андрей Репин