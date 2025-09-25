Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Павлов согласован на должность нижегородского замгубернатора

Заксобрание Нижегородской области 25 сентября согласовало назначение на должность заместителя губернатора по блоку безопасности Александра Павлова. Вопрос был внесен главой региона в дополнительную повестку дня.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Глеб Никитин рассказал, что господин Павлов 27 лет прослужил в вооруженных силах РФ, до недавнего времени занимал должность заместителя гендиректора по режиму и безопасности «завода 70-летия Победы».

Сам Александр Павлов на заседании не присутствовал, так как находится в служебной командировке. Однако депутаты не стали в связи с этим откладывать вопрос о назначении еще на месяц.

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний замгубернатора Петр Банников ушел в отставку и возглавил Фонд народного единства.

Ирина Швецова