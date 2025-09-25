Александр Павлов согласован на должность нижегородского замгубернатора

Заксобрание Нижегородской области 25 сентября согласовало назначение на должность заместителя губернатора по блоку безопасности Александра Павлова. Вопрос был внесен главой региона в дополнительную повестку дня.

Губернатор Глеб Никитин рассказал, что господин Павлов 27 лет прослужил в вооруженных силах РФ, до недавнего времени занимал должность заместителя гендиректора по режиму и безопасности «завода 70-летия Победы».

Сам Александр Павлов на заседании не присутствовал, так как находится в служебной командировке. Однако депутаты не стали в связи с этим откладывать вопрос о назначении еще на месяц.

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний замгубернатора Петр Банников ушел в отставку и возглавил Фонд народного единства.

Ирина Швецова