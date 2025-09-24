Общую стоимость нижегородского «Города здоровья» оценили в 35 млрд рублей

Стоимость создания «Города здоровья» в Нижнем Новгороде, включая обновление существующей областной больницы имени Семашко на улице Родионова, оценивается в 35,2 млрд руб. Об этом говорится в информации областного правительства, направленной депутатам заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Как уже озвучивали ранее, 22,7 млрд руб. требуется на создание онкоцентра. Из них 18 млрд руб. (включая 10,3 млрд из федерального бюджета) — на строительство в 2026/31 годах хирургического и поликлинического корпусов. Еще 4,7 млрд руб. (включая 2 млрд из бюджета РФ) — на строительство и оснащение центра ядерной медицины в 2026/28 годах.

12 млрд руб. потребуется на обновление областной больницы имени Семашко: 10,1 млрд руб. на капитальный ремонт, 1,2 млрд — на оснащение и 700 млн руб. на строительство нового приемного отделения. Еще в 500 млн руб. оценено благоустройство общей территории.

В презентации отмечается также, что ежегодно в другие регионы направляют 4,5 тыс. онкобольных из Нижегородской области, на чем регион теряет около 1,2 млрд руб. Дефицит коек для онкобольных оценивается сейчас в 400 единиц.

Галина Шамберина