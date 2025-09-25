Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Хохлома» экипирует сборную России по фигурному катанию

Официальным экипировщиком сборной России по фигурному катанию стал бренд «Хохлома», соглашение действует на протяжении сезона 2025/2026. Об этом сообщили в АНО «Хохлома».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фигуристам подготовили спецколлекцию экипировки в цветах хохломы – традиционного промысла Нижегородской области – в черном, красном, золотом и белом цветах.

Партнерство со сборной губернатор Глеб Никитин назвал событием, которое имеет особое значение для Нижегородской области. «Хохлома — наш национальный символ, гордость региона. История отечественного фигурного катания — это история золотых побед. Символично, что именно бренд “Хохлома”, в основе которого золото, теперь будет сопровождать наших спортсменов», — отметил господин Никитин.

