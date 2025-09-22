Нижегородский минобр создает комиссию по защите чести педагогов

Минобразования Нижегородской области подготовило проект документа о создании комиссии по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. До 25 сентября 2025 года он проходит общественные обсуждения.

Комиссию, в том числе, создают во исполнение поручений председателя правительства РФ по вопросу совершенствования системы правовой защиты педагогических работников.

Коллегиальный орган создают для урегулирования разногласий между педагогами детских садов и школ и другими участниками образовательных отношений (дети, родители, образовательные организации).

Комиссия будет рассматривать заявления педагогов, обратившихся с целью реализации их права на защиту профессиональной чести, а также о фактах нарушения норм профессиональной этики, повлекшее нарушение их трудовых прав.

Состав комиссии формируется на три года из числа представителей минобразования, профсоюза и службы занятости — по два человека от каждого. При рассмотрении заявления от педагога муниципального учреждения в комиссию может быть включен представитель органа МСУ.

Возглавит комиссию замминистра образования Марина Зобкова.

Галина Шамберина