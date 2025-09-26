Бывшего замглавы Нижнего Новгорода Илью Штокмана арестовали

Как стало известно «Ъ-Приволжье», бывшего первого замглавы Нижнего Новгорода арестовали по обвинению в коррупции. Раннее член Общественного совета при МВД России Алексей Трифонов в своем Telegram-канале ранее сообщил, что бывшего чиновника обвинили в получении взятки.

В мэрии факт обысков, связанных со взяткой, опровергли. В региональном СУ СКР уголовное дело по-прежнему не комментируют.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2019 году Илья Штокман стал победителем второго сезона конкурса «Лидеры России», в 2020 году был назначен первым замглавы Нижнего Новгорода. В мэрии он курировал блок экономики и предпринимательства. В 2022 году ушел добровольцем на СВО, но должность за ним сохранялась. В августе 2025 года Илья Штокман уволился из мэрии.