Нижегородский министр информполитики Полина Буянова покидает должность

Полина Буянова намерена покинуть должность министра информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области. Об этом она сообщила 22 сентября.

Министр уходит с должности по собственному желанию. О том, кто возглавит ведомство в дальнейшем, пока не сообщается.

Полина Буянова пришла в областное правительство в 2018 году, до этого была собкором ТАСС. В 2021/23 годах возглавляла управление информационной политики и взаимодействия со СМИ, с марта 2023 года это управление преобразовали в министерство.

Галина Шамберина