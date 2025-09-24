Срок тюремных полномочий

В Арзамасе прошли судебные прения по уголовному делу бывшего гендиректора Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Олега Лавричева. Он обвинен в особо крупной растрате и мошенничестве девятилетней давности, связанных с отчуждением заводского имущества. Прокуратура просила приговорить его к 12 годам заключения, а обвиняемую вместе с ним бывшего юриста АПЗ Светлану Смирнову — к условному сроку. Олег Лавричев, признавший вину в преступлениях, уточнил, что корыстного мотива у него не было: он старался помочь, выполняя наказы избирателей и решение совета директоров АПЗ. Подсудимая Светлана Смирнова, давшая показания на себя и Олега Лавричева, полагает, что срок давности по взысканию ущерба за мошенничество давно истек.

Бывшему директору АПЗ Олегу Лавричеву грозит до 12 лет из-за того, что он не хотел «выглядеть бледно перед акционерами»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Арзамасском городском суде завершилось следствие по уголовному делу бывшего руководителя АПЗ и экс-председателя думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, а также его бывшей подчиненной Светланы Смирновой, руководившей юридической службой завода. Как писал «Ъ-Приволжье», арестовали депутата весной 2024 года. Его обвинили в том, что в 2015 году он как руководитель АПЗ незаконно передал приобретенный заводом маммограф Planmed для онкоскрининга благотворительному фонду «БлагоДарите». Затем оборудование для диагностики рака груди у женщин было передано фондом в медклинику, соучредителем которой была жена Олега Лавричева.

Следствие квалифицировало это как растрату с причинением заводу ущерба в 22,4 млн руб. По второму эпизоду вместе с Олегом Лавричевым проходит бывший главный юрист АПЗ Светлана Смирнова. Гособвинение считает, что она пособничала гендиректору завода в мошеннической сделке по отчуждению заводского земельного участка со старым жилым фондом. Квартиры и земля АПЗ, как полагает следствие, были проданы по заниженной оценке и прошли через аффилированную с Олегом Лавричевым компанию «Зодчий-НН».

Олег Лавричев признал вину по обоим эпизодам, но еще раз пояснил, что корысти у него не было.

По эпизоду с приобретением мамографа он рассказал, что в то время был депутатом заксобрания Нижегородской области, и на встрече в ДК «Ритм» избиратели просили губернатора приобрести для Арзамаса диагностический аппарат. По словам обвиняемого, он воспринял поручение губернатора как руководство к действию и купил оборудование. Для организации скорейшей диагностики работниц АПЗ передал его в известный благотворительный фонд, но у того не оказалось медицинской лицензии. Поэтому маммограф передали в клинику, которая принимала заводчанок по полисам ОМС.

По эпизоду с продажей недвижимости завода на Молокозаводской улице (старый жилой фонд для командировочных) обвиняемый рассказал, что исполнял решение совета директоров АПЗ о продаже непрофильных активов, генерирующих лишние затраты завода.

«Это было желание не выглядеть бледно перед акционерами, поручившими мне продать обременяющее имущество. По эпизоду с медоборудованием, я думаю, материалы следствия показали то, что я никаких личных и корыстных выгод не имел.

Более того, вкладывал еще и свои средства (в погашение убытков клиники.— «Ъ»). Мой интерес был в том, чтобы обеспечить исполнение наказов избирателей. Я хотел сохранить свою репутацию перед губернатором в первом случае и советом директоров АПЗ — во втором»,— сообщил обвиняемый Лавричев.

Подсудимая Светлана Смирнова признала себя виновной в «пособничестве противоправным действиям генерального директора завода», в результате которых из собственности АПЗ была выведена недвижимость. Однако она полагает, что эксперты Следственного комитета «дорого и неправильно» оценили старые квартиры, годные только под снос. Кроме того, по словам обвиняемой, с момента отчуждения недвижимости в 2016 году на АПЗ регулярно проходили ревизии, в том числе при смене гендиректора и появлении нового акционера (завод приобрела госкорпорация «Тактическое ракетное вооружение»).

Сомнительную сделку со старым фондом менеджмент завода давно должен был обнаружить, оспорить ее и взыскать с них ущерб, пояснила обвиняемая. Однако подсчетом ущерба на АПЗ озадачились только в 2025 году, когда срок его взыскания «давно и неоднократно истек», предположила Светлана Смирнова.

После этих выступлений суд продлил Олегу Лавричеву срок ареста еще на три месяца и предоставил слово прокуратуре.

Гособвинитель счел вину подсудимых полностью доказанной и, фактически пересказав обвинительное заключение, попросил приговорить бывшего гендиректора АПЗ к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом почти в 2 млн руб.

Его бывшую подчиненную по одному эпизоду попросили осудить на четыре года условного срока. Также прокуратура Арзамаса настаивает на взыскании ущерба в пользу завода. Изначально АПЗ заявлял к Олегу Лавричеву и Светлане Смирновой солидарные требования на 62 млн руб., но затем после критики защиты на 11 млн руб. снизил сумму иска, разделив ее между подсудимыми по эпизодам.

Адвокаты Олега Лавричева не согласны с наказанием, которое попросил прокурор. На следующем заседании 1 октября защита выскажет свою позицию и оценку доказательств по уголовному делу. Кроме того, за снисхождение суда к Олегу Лавричеву подали прошения несколько общественных организаций, в том числе Федерация фехтования России, совет НРО «Деловой России», совет директоров Приокского района Нижнего Новгорода, совет НАПП и арзамасские общественники.

Роман Кряжев