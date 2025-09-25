Рэп-мюзикл по Достоевскому, певица из Кении и Безруков в образе военного

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Новороссийска смогут посетить несколько интересных спектаклей, посмотреть концерт кенийской певицы и увидеть военное кино с Сергеем Безруковым в главной роли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Сергей Безруков

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Актер Сергей Безруков

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Какие спектакли посмотреть

26 сентября в 19:00 на сцене Городского театра покажут комедийный спектакль «За двумя зайцами». Сюжет рассказывает о том, как важно девушке в этом мире найти свою вторую половину и любовь на всю жизнь, особенно если имеешь за душой солидное приданое. Но что делать, если избранник оказывается не принцем на белом коне, а охотником за «двумя зайцами»? Ответ зрители узнают во время спектакля.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (16+)

26 и 27 сентября в 10:00 в Городском дворце культуры покажут детский кукольный спектакль «Аистенок и пугало» по одноименной сказке словацких драматургов Ганки Крчуловой и Либуше Лопейской. Эта история о том, как забытое в поле Пугало спасает от смерти раненого Аистенка, который не может улететь в теплые края вместе со своей стаей. Сюжет расскажет маленьким зрителям, что такое настоящая дружба и как важно уметь сопереживать. При этом весь спектакль играет одна актриса.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

27 сентября в 19:00 и 28 сентября в 16:00 в Городском театре состоится показ рэп-мюзикла «Идиот» по классическому одноименному произведению Федора Достоевского. Постановка является победителей VII Большого детского фестиваля в номинации «Лучший музыкальный спектакль для детей в старшей возрастной категории» в 2024 году. Согласно описанию, спектакль создан в рамках Театрально лаборатории ЗИЛ и продолжает миссию «Рэп-театра» — переработка классических произведений русской литературы в современном понятном и близком молодым людям стиле. Несмотря на клоунские костюмы и лица-маски, веселого в спектакле мало. За этими масками скрываются пороки: жадность, агрессия, высокомерие.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

Вверх

Какие концерты посетить

26 сентября в 19:30 на сцене Морского культурного центра даст концерт кенийская певица Венди Кей в сопровождении лауреата международных джазовых фестивалей — музыкального коллектива «Сергей Коренев PROJECT». Как сказано в аннотации к шоу, певица объединяет восточноафриканское звучание с современными ритмами и создает музыку, которая проникает в самое сердце. Вдохновленная мировыми и африканскими артистами, Венди сочетает вокальную экспрессию с элементами соула, джаза, R&B и хип-хопа. Живые выступления певицы — это энергия, стиль и искренние эмоции, говорится в описании к предстоящему концерту.

Стоимость билетов — 1500 руб. (6+)

27 сентября в 19:00 в Морском культурном центре Новороссийска выступит Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Коллектив, награжденный орденом «За заслуги в культуре и искусстве», представит программу с произведениями русской музыкальной культуры, яркие хореографические композиции и вокальные номера.

Вход по пригласительным. (6+)

28 сентября в 19:00 на сцене Амфитеатра в Абрау-Дюрсо пройдет концерт инструментальной музыки: фортепиано и гитара. Организаторы обещают уютную атмосферу во время живого выступления талантливых артистов Дмитрия Мамонова и Зота Малахова.

Вход свободный. (0+)

Вверх

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) проходит показ российского военного триллера «Август», снятого Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым. В главных ролях — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков. Действие кинокартины происходит в августе 1944 года, в глухих лесах Западной Белоруссии. На недавно освобожденной территории — особая зона. В ней действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может только удар в спину наступающей армии. Но контрразведчики СМЕРШ намерены это нападение предотвратить.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

Еще одна достойная внимания новинка — камерная детективная драма нидерландских кинематографистов «На высоте страха». Сюжет: чтобы оплатить лечение умирающей сестры, главная героиня, инженер-геолог, соглашается на работу в отдаленной урановой шахте. Там женщина находит странный метеорит. Вертолет с ее экспедицией терпит крушение, и геолог остается одна посреди диких скал и заснеженных лесов. Единственная связь с внешним миром — голос мужчины по рации, который обещает ее спасти.

Стоимость билетов — от 360 руб. (16+)

Вверх