Экс-депутат Сергей Никонов возглавит аппарат губернатора Свердловской области

Бывший депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов («Единая Россия») в ближайшее время будет назначен заместителем губернатора — руководителем аппарата главы и правительства Среднего Урала, рассказал «Ъ-Урал» источник в региональном правительстве. Губернатор Денис Паслер не стал отвечать на вопрос о должности экс-парламентария, однако подчеркнул, что опыт и навыки господина Никонова «нужны и востребованы в правительстве» региона. «Сергей опытный специалист, давно работает депутатом, и в исполнительных органах власти работал, обладает соответствующими навыками»,— пояснил господин Паслер.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Никонов

Сергей Никонов сменит на посту Ивана Детченю, который занимает соответствующую должность с октября 2024 года. После отставки губернатора Евгения Куйвашева и назначения главой региона Дениса Паселар в марте господин Детченя написал заявление об уходе по собственному желанию. Позже стало известно, что господин Паслер тогда не стал подписать распоряжение об отставке Ивана Детчени.

В новой должности Сергей Никонов будет вести работу по разработке плана мероприятий главы региона и работы кабинета министров, по обращениям, по реализации контрольных полномочий губернатора и по организации документооборота. Господин Никонов также будет отвечать за взаимодействие органов МСУ и исполнительных органов госвласти региона, за подготовку предложений по совершенствованию структуры органов МСУ, развитию межмуниципального сотрудничества и формированию межмуниципальных объединений.

Господин Никонов заявил об уходе из заксобрания в правительство Свердловской области в четверг, 25 сентября. «Когда поступило предложение от Дениса Паслера перейти в исполнительные органы власти, то конечно я, как солдат, сказал: есть — так точно»,— пояснил бывший депутат. Председатель заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что парламентариям «было грустно узнать» об отставке господин Никонова.

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность губернатора Дениса Паслера. В четверг, 25 августа, депутаты заксобрания согласовали на должность первого заместителя главы региона Алексея Шмыкова, который занимает соответствующий пост с 2021 года. Господин Паслер подчеркнул, что власти «плавно подошли к очередному этапу формирования правительства». До утверждения нового состава в статусе исполняющих обязанности работают восемь заместителей губернатора, 13 министров и двое глав департаментов Свердловской области.

Василий Алексеев