Сергей Никонов сдал мандат депутата свердловского заксобрания от «Единой России»

Законодательное собрание Свердловской области одобрило досрочное прекращение полномочий депутата от «Единой России» Сергея Никонова. По словам председателя мандатной комиссии регионального парламента Елены Тресковой, господин Никонов направил соответствующее заявление «в связи с переходом на другую работу». Его отставку одобрили 39 депутатов, один — не голосовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Никонов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Никонов

Сергей Никонов пояснил коллегам, что в скором времени войдет в состав нового правительства губернатора Дениса Паслера. «Работа эта была очень интересная (в заксобрании.— "Ъ-Урал"), воспринимал ее как свою жизнь, и, когда писал заявление, волновался. Но принимаю это решение, потому что считаю себя человеком команды, и когда поступило предложение от Дениса Паслера перейти в исполнительные органы власти, то конечно я, как солдат, сказал: есть — так точно»,— сказал экс-депутат.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что парламентариям «было грустно узнать» об отставке Сергея Никонова. «Тем не менее, мы уважаем коллегу, благодарим за ту работу, которую мы проводили совместно»,— добавила спикер.

Сергей Никонов избирался депутатом заксобрания Свердловской области в 2011, 2016 и 2021 годах. В восьмом созыве регионального парламента он возглавлял комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды. Ранее, с 1988 года, он совмещал карьеру боксера с тренерской работой, с 1994 году руководил различными предприятиями малого и среднего бизнеса, в 1996 году был назначен президентом областных общественных организаций: Федерации рукопашного боя вооруженных сил РФ и Ассоциация «Бойцы Урала». С 2005 года работал управляющим делами губернатора и правительства Свердловской области, с 2008 года трудился в руководстве одного из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса региона, с 2009 года занимал должность руководителя аппарата правительства Среднего Урала.

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность губернатора Дениса Паслера. В четверг, 25 августа, депутаты заксобрания согласовали на должность первого заместителя главы региона Алексея Шмыкова, который занимает соответствующий пост с 2021 года. Господин Паслер подчеркнул, что власти «плавно подошли к очередному этапу формирования правительства». До утверждения нового состава в статусе исполняющих обязанности работают восемь заместителей губернатора, 13 министров и двое глав департаментов Свердловской области.

Василий Алексеев