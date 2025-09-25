Депутаты переназначили Шмыкова первым замгубернатора Свердловской области

Законодательное собрание Свердловской области согласовало кандидатуру Алексея Шмыкова на должность первого заместителя губернатора, которую он занимает с 2021 года. Его переназначение единогласно поддержали все 41 депутат, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шмыков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Алексей Шмыков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что в ближайшее время намерен скорректировать полномочия господина Шмыкова. «Вы все его знаете по работе главой Каменска-Уральского и первого заместителя губернатора, поэтому надеюсь, что поддержите. Мы предварительно поговорили о задачах с Алексеем Викторовичем, они будут переконфигурированы немножечко, более акценты точечные сделаны»,— сказал он.

До утверждения изменений Алексей Шмыков будет курировать деятельность всех заместителей губернатора и министров, заниматься организацией деятельности правительства по управлению социально-экономическим развитием области и координировать работу региональной энергетической комиссии, министерств экономики и территориального развития, промышленности и науки, природных ресурсов и экологии, агропромышленного комплекса и потребительского рынка, финансов, департаментов ветеринарии, животного мира и государственных закупок.

В ходе обсуждения кандидатуры господина Шмыкова на комитете заксобрания по промышленности он сообщил, что после согласования приступит к «большому объему работы по формированию бюджета на 2026 год». Депутаты отметили «высокий уровень ответственности и компетентности» чиновника. «Его стиль работы — решать задачи без популизма, не отвлекаясь на действия, которые не приносят результата и создают ненужный шум вокруг того или иного вопроса»,— сказал тогда первый вице-спикер Аркадий Чернецкий.

Алексей Шмыков занимает должность первого заместителя губернатора Свердловской области с 2021 года. Ранее, с 1997 года, он трудился инженером-конструктором компании «Ижсталь», в 1999 году переехал в Каменск-Уральский (Свердловская область) на работу инженером ПТО, позже занял пост начальника МУП «Каменск-Уральские энергетические сети». В 2005 году был назначен директором МУП «Горсвет», в 2006 году — начальником Каменск-Уральского РКЭС филиала «ВостокКомэнерго» ЗАО «Комэнерго». С 2006 года работал первым вице-мэром Каменска-Уральского, с 2013 года — директором по продажам компании «Свердловэнергосбыт». В 2014 году получил должность первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, в 2016 году — избран депутатами на должность главы Каменска-Уральского.

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность губернатора Дениса Паслера. В статусе исполняющих обязанности работают восемь заместителей главы региона, 13 министров и двое глав департаментов. В ближайшее время областное заксобрание должно согласовать кандидатуры на должности министра финансов, министра социальной политики и заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом региона. На переназначение претендуют Александр Старков, Андрей Злоказов и Алексей Кузнецов соответственно.

Василий Алексеев