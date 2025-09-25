Паслер прокомментировал переход депутата Никонова в свердловское правительство

Опыт и навыки бывшего депутата законодательного собрания Свердловской области Сергея Никонова («Единая Россия») «нужны и востребованы в правительстве» региона, сообщил в ходе пресс-подхода губернатор Денис Паслер. «Сергей опытный специалист, давно работает депутатом, и в исполнительных органах власти работал, обладает соответствующими навыками»,— добавил глава Среднего Урала. Господа Паслер и Никонов не стали отвечать на вопрос журналистов о должности, которую займет экс-парламентарий.

Сергей Никонов заявил об уходе из заксобрания в правительство Свердловской области в четверг, 25 сентября. «Когда поступило предложение от Дениса Паслера перейти в исполнительные органы власти, то конечно я, как солдат, сказал: есть — так точно»,— пояснил бывший депутат. Председатель заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что парламентариям «было грустно узнать» об отставке господин Никонова.

Сергей Никонов избирался депутатом заксобрания Свердловской области в 2011, 2016 и 2021 годах. В восьмом созыве регионального парламента он возглавлял комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды. Ранее, с 1988 года, он совмещал карьеру боксера с тренерской работой, с 1994 году руководил различными предприятиями малого и среднего бизнеса, в 1996 году был назначен президентом областных общественных организаций: Федерации рукопашного боя вооруженных сил РФ и Ассоциация «Бойцы Урала». С 2005 года работал управляющим делами губернатора и правительства Свердловской области, с 2008 года трудился в руководстве одного из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса региона, с 2009 года занимал должность руководителя аппарата правительства Среднего Урала.

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность губернатора Дениса Паслера. В четверг, 25 августа, депутаты заксобрания согласовали на должность первого заместителя главы региона Алексея Шмыкова, который занимает соответствующий пост с 2021 года. Господин Паслер подчеркнул, что власти «плавно подошли к очередному этапу формирования правительства». До утверждения нового состава в статусе исполняющих обязанности работают восемь заместителей губернатора, 13 министров и двое глав департаментов Свердловской области.

Василий Алексеев