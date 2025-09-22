В Рыбинске готовят спектакль о Федоре Ушакове

В Рыбинском музее адмирала Федора Ушакова на улице Фроловской 15 октября состоится премьера музыкально-театрального спектакля «Адмирал Ушаков. От Крыма до Рима». Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

В настоящее время идут репетиции спектакля, ориентированного в первую очередь на детей и подростков. Режиссером выступает артист рыбинского драмтеатра Владимир Калюкин. Главную роль — Федора Ушакова — сыграет также актер местного театра Дмитрий Медведев.

«Сценарий охватывает период жизни флотоводца от русско-турецкой войны 1787-1791 годов до Средиземноморского похода 1800 года, когда Федор Ушаков взял неприступную крепость Корфу, а его моряки штурмовали Неаполь и Рим. Ушаков в спектакле предстанет не только как командующий флотом, но и как государственный деятель, решающий вопросы европейской политики в Средиземноморье»,— рассказал господин Рудаков.

Спектакль планируют показывать до конца мая 2026 года. Проект поддержал президентский фонд культурных инициатив.

Выдающийся флотоводец, адмирал Федор Ушаков родился в 1745 году в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Крещен адмирал был в Церкви Богоявления на Острову в селе Хопылево Ярославской области. В прошлом году церкви передали частицу мощей адмирала.

Алла Чижова