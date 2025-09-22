Сирены оповещения включили в Крымском районе Кубани из-за БПЛА

В Крымском районе Краснодарского края включили сирены оповещения из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов над территорией. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь.

Фото: Глава Крымского района Сергей Лесь

На территории муниципального образования действует сигнал «Беспилотная опасность». Однократное включение сирены означает получение такого сигнала, многократное — атаку дронов.

Жителям рекомендовано оставаться дома и укрыться в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре, кладовой. Использование лифта запрещено.

Находящимся на улице людям следует спрятаться за укрытие или лечь на землю, отползти к зданию с помещением без окон или цокольным этажом. Автомобилистам необходимо покинуть транспорт и также найти укрытие.

Власти предупредили жителей не публиковать в социальных сетях фото и видео беспилотников, работы систем ПВО и спецслужб, поскольку противник может использовать эту информацию.

Выход на работу каждый согласовывает с работодателем индивидуально. Информация об отмене занятий в детских садах и школах направляется в родительские чаты.

Лия Пацан