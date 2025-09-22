Подписано соглашение о создании центра «Дом Титова» в Ростове Великом

Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» и администрация Ростовского муниципального округа подписали соглашение, ключевым направлением которого станет реализация концепции культурного центра «Дом А.А. Титова». Об этом сообщили в областном министерстве культуры.

Соглашение подразумевает совместную работу в области культурно-просветительских программ, развитие историко-культурного туризма и создание новых туристических маршрутов в рамках проекта по созданию культурного центра «Дом А.А.Титова». Сам центр задуман как региональная площадка по изучению и сохранению наследия ростовского купца и историка.

«Подписание документа символично состоялось в историческом доме Андрея Александровича Титова — новом общественно-культурном пространстве, которое может стать площадкой для изучения и сохранения исторического наследия выдающегося ростовского предпринимателя и исследователя прошлого»,— написал глава округа Андрей Шатский в своих соцсетях.

Кроме того, как сообщил на своей странице «Вконтакте» председатель думы Ростовского муниципального округа Ахмет Хадзиев, «после завершения ремонта на втором этаже в исторический особняк переедет и дума Ростовского округа».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что принадлежащий ростовским властям Дом Титова планировалось сначала передать музею Ростовский кремль, однако федеральный музей отказался от него. Власти нашли объекту новое назначение с учетом его истории — туристский информационный центр.

Андрей Титов (1844–1911) — ученый и купец. Известен своей общественной, научной и предпринимательской деятельностью. Коллекцию из более 5000 манускриптов он передал в дар Императорской публичной библиотеке, был одним из инициаторов реставрации комплекса Ростовского кремля и создания в нем музея. Дом, в котором ученый-предприниматель жил всю свою жизнь, сохранился на улице Покровской, 56 в Ростове и является выявленным объектом культурного наследия.

Алла Чижова