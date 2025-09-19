В горах Сочи выпал первый снег

На курорте «Роза Хутор» утром 19 сентября выпал первый снег. Осадки выпали на высоте 2,5 тыс. м, где камеры запечатлели снежный покров на склонах с трассами «Примула» и «Фиалка». На высоте 2,3 тыс. м снег также идет, но менее интенсивно., согласно наблюдениям sochi.camera

По данным краевого гидрометцентра, температура воздуха в горах Сочи ночью опускалась до +2 °C. Для сравнения, в прошлом году первый снег в регионе выпал 21 сентября.

Между тем в акватории Черного моря у побережья Сочи и Сириуса до конца дня прогнозируют усиление шторма до 4–5 баллов. Высота волн может достигать 2–3 м.

На курорте продолжает действовать предупреждение о непогоде: ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер и град. В горной зоне сохраняется риск схода селевых потоков, а в акватории моря от Магри до Веселого велика вероятность образования смерчей.

Анна Гречко