Главные новости за 17 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На проведение выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 2026 году потратят 2,2 млрд рублей, следует из проекта бюджета города на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов. На прошлые выборы, которые прошли в 2021 году, было потрачено 451 млн рублей.

Из бюджета Санкт-Петербурга в 2026 году 25 млрд рублей потратят на поддержку участников СВО и их семей, следует из проекта городского бюджета на 2026-2028 годы. В текущем году на поддержку бойцов СВО из городской казны было выделено 29 млрд рублей.

Сотрудники МВД проверили более 300 иностранных граждан в ходе прошедшего накануне утром рейда на стройках в Шушарах. Всего правоохранители выявили 43 нарушителя миграционного законодательства, которых доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности.

Смольный продолжит начатую в этом году практику отказа от размещения веранд на Невском проспекте. В 2026-м и последующих годах новые контракты на размещение веранд на главной городской магистрали заключаться не будут.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял иск комитета по инвестициям к ООО «Центр АТР-Сайгон» о расторжении концессионного соглашения о реконструкции и экслуатации объекта для организации отдыха граждан и туризма. В Смольном также рассчитывают взыскать неустойку в размере 800 млн рублей за неисполнение обязанностей, предусмотренных соглашением.

На первом пленарном заседании Законодательного собрания в новом парламентской году депутаты отказались включить в повестку дня обсуждение обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить блокировку звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С соответствующей инициативой выступила фракция «Яблоко».

Новым генеральным директором оператора Melon Fashion Group, управляющего сетями Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol стал Антон Летушев. В прошлом Антон Летушев возглавлял операционную компанию продающей брендовую одежду и аксессуары сети Lime ООО «Стиль Трейд».

Банк «Россия» и Сбербанк намерены открыть АО «ТЭК СПб» восемь кредитных линий с общим лимитом 8 млрд рублей. Контракты на семь линий на 7 млрд рублей планирует заключить банк «Россия», победивший на аукционах с предложениями 396,2 млн рублей при начальной цене контракта 440 млн рублей.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Сергея Кузнецова и Николая Бальцера, обвиняемых в использовании возможностей ОАО «РЖД» для майнинга криптовалюты. За год потребление электрической энергии вышло стоимостью почти в миллиард рублей.