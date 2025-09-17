Невский проспект оставят проходным

Смольный продолжит начатую в этом году практику отказа от размещения веранд на Невском проспекте. В 2026-м и последующих годах новые контракты на размещение веранд на главной городской магистрали заключаться не будут. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в комитете имущественных отношений (КИО) администрации Петербурга. По предварительным итогам нынешнего летнего сезона некоторые рестораны Невского проспекта потеряли от 20 до 50% выручки от уровня 2024 года. Эксперты считают, что внезапный ввод запрета перед началом работы террас не позволил заведениям адаптироваться к новым условиям и не исключено, что некоторые заведения покинут локацию.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-СПб» в КИО, места установки летних кафе на Невском проспекте в 2025-м году исключены из «Схемы размещения нестационарных торговых объектов» на основании решений межведомственной рабочей группы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле по предложениям профильных комитетов. Чиновники данных ведомств ранее выявили нарушения установленных запретов и ограничений, утвержденных пунктом 1.5 приложения к постановлению правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045.

В КИО заявили, что факт исключения земельных участков из «Схемы…» не является основанием для досрочного расторжения действующих сделок. В то же время при окончании срока действия заключенных документов или при досрочном расторжении сделок по соглашению сторон, или в случае нарушений условий договоров не предусмотрено дальнейшее использование территорий для размещения НТО. «Таким образом, в отношении земельных участков, исключенных из "Схемы размещения НТО", в 2026 году и последующих периодах новые договоры на размещение летних кафе заключены не будут, в пролонгации ранее заключенных сделок также будет отказано»,— подытожили в КИО.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга прокомментировать ситуацию вокруг запрета и планы по продлению ограничительной меры на следующий год оперативно не смогли.

Опрошенные «Ъ-СПб» рестораторы, работающие в этой локации, сообщили о падении числа гостей и выручки, но не везде цифры критичны. Местами гостей стало меньше на 10% по сравнению с прошлым годом, а где-то и в два раза. Аналогичная ситуация с выручкой: показатели падения разнятся от 20 до 50%, по сравнению с летним периодом прошлого года. Запрет на установку террас вынудил предпринимателей избавляться от летней мебели, клумб-ограждений, тентов от дождя. Один из ресторанов был вынужден на два часа сократить режим работы по пятницам и субботам.

«Самое главное, вопрос — кому реально это нужно и зачем — остался без ответа. Город сам выделил нам участок до 2027 года и сам отобрал, не выполнив свои обязательства как арендодатель. Все обозначенные причины [ограничений] — это миф. Никакой проблемы не было с пешеходами и с безопасностью. Никаких оснований полагать, что террасы вернутся, нет. Много договоров разорвано, а участки исключены из планов размещения НТО»,— заявил владелец итальянского ресторана на Невском на условиях анонимности.

Часть рестораторов отмечают, что, несмотря на запрет террас, им до сих пор приходят арендная плата и пени. Представители одного из заведений в феврале 2025 года на пять лет продлили договор на размещение НТО и выплатили 327 тыс. рублей за первый месяц аренды участка, однако средства так и не вернули.

«Наблюдается странная ситуация, когда комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга считает, что все обязательства перед нами выполнил, а другие исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга (непосредственно управление развития потребительского рынка) запрещают размещать летнее кафе»,— добавили представители ресторана.

В КИО на этот счет заявили, что прекращение начислений по договорам обеспечивается при расторжении сделок (например, в связи с окончанием срока их действия либо по соглашению сторон по инициативе самих рестораторов). Если договор расторгнут, то переплата (при наличии) возвращается по заявлению арендатора.

Веранды на примыкающих к Невскому проспекту улицах в летний сезон 2025 года продолжали свою работу. При этом в консалтинговой компании Nikoliers заявили, что пока не получали от владельцев ресторанов на Невском проспекте запросы на поиск новых помещений и смену локации.

Ресторатор и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гарбар указывает, что выручка в ресторанах сократилась не только на Невском проспекте. Причинами стали падение платежеспособности гостей и неблагоприятные погодные условия.

«Говорить о падении выручки в связи с закрытием террас на Невском проспекте очень тяжело. Бывает полная веранда, но пустой зал ресторана. Нет террасы — зал ресторана может быть полным. Этот момент непросто оценить»,— заявил господин Гарбар. Эксперт полагает, что ввиду действия «верандного» запрета рестораны вряд ли покинут Невский проспект, но допускает закрытие некоторых из них из-за высоких ставок аренды.

Веранда обеспечивает заведению от 20 до 35% оборота в теплые месяцы, уточняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Эксперт отмечает, что количество чеков в летние месяцы этого сезона сократилось в диапазоне от 5 до 10%.

«Сочетание этих факторов неизбежно приводит к тому, что при отсутствии альтернативы (возможности перенести посадку на угловых участках: в местах пересечения с пешеходными или менее загруженными улицами, при наличии веранд, изначально встроенных в фасады или во внутренних двориках, где террасы пока разрешены) заведения несут убытки»,— добавляет господин Бурмистров.

Эксперт обращает внимание, что количество выставленных на продажу заведений общественного питания значительно выросло, причем цены продажи в большинстве случае на 30% и более ниже, чем начальные инвестиции в открытие с учетом износа. «Основная проблема в регулировании заключается в том, что текущий подход не обеспечивает предсказуемость для бизнеса: фактически запрет был введен в преддверии сезона и рестораторы не смогли адаптироваться»,— резюмировал господин Бурмистров.

Господин Гарбар подчеркнул, что запрет летних веранд на Невском проспекте — это уничтожение туристической инфраструктуры, поскольку в сезон они работают именно для гостей Северной столицы. В Москве, привел он пример, после подачи заявления разрешение на установку террасы выдают на неограниченный срок и безвозмездно.

Татьяна Титаева