ЗакС Петербурга отказался вступить в борьбу с блокировками звонков в мессенджерах

На первом пленарном заседании Законодательного собрания в новом парламентской году депутаты отказались включить в повестку дня обсуждение обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить блокировку звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С соответствующей инициативой выступила фракция «Яблоко».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Шишлов

По словам партии, с таким вопросам к «Яблоку» обратились петербуржцы, «заявляя, что были безосновательно ограничены в своих правах, лишены удобных и доступных средств коммуникации с близкими и друзьями».

Решение о частичной блокировке звонков в мессенджерах Роскомнадзор (РКН) принял в середине августа. В ведомстве заявили, что именно Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в основном используют для обмана и вымогательства денег.

«Я полагаю, что в этом зале вряд ли найдется человек, который не пользуется этими мессенджерами и лично не столкнулся с ограничениями так же, как и миллионы петербуржцев и десятки миллионов граждан России. Мы полагаем, что эти ограничения противоречат антимонопольному законодательству, а также нарушают конституционные права граждан на свободу информации»,— выступил с трибуны руководитель фракции Александр Шишлов.

Против внесения вопроса в повестку дня проголосовал один депутат, «за» — 10, остальные парламентарии просто не голосовали.

В начале сентября «яблочники» обратились к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой возбудить и рассмотреть дело о нарушении антимонопольного законодательства и выдать РКН предписания о прекращении блокировки звонков.

Ранее «Ъ» писал, что, согласно результатам опроса Фонда общественного мнения, почти половина опрошенных (49%) относится к введенным запретам скорее отрицательно.

Надежда Ярмула