Отеля не будет: Смольный через суд расторгнет соглашение с ООО «Центр АТР-Сайгон»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял иск комитета по инвестициям к ООО «Центр АТР-Сайгон» о расторжении концессионного соглашения о реконструкции и экслуатации объекта для организации отдыха граждан и туризма, сообщает «Деловой Петербург». В Смольном также рассчитывают взыскать неустойку в размере 800 млн рублей за неисполнение обязанностей, предусмотренных соглашением.

Фото: Портал Citywalls

Согласно данным «Контур.Фокус», 90% долей ООО «Центр АТР–Сайгон» принадлежат ООО «Марисо–москоу». Последняя компания контролируется вьетнамским ООО «Хайвыонг», которое в свою очередь входит в группу «Хайвыонг груп». Этот холдинг занимается полным циклом производства морепродуктов, позиционирует себя как крупнейшего поставщика тунца и океанской рыбы в 50 стран мира.

В комитете по инвестициям заметили, что инвестор собирался приспособить региональный памятник архитектуры «Особняк Турчаниновой» на Среднем проспекте В.О., 40, под трехвездочную гостиницу. Соглашение было подписано на ПМЭФ еще в 2018 году, участок перешел вьетнамцам в 2020 году. Инвестиции в проект, который так и не был реализован, оценивались в 470 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный расторг договор о возведении перинатального центра на улице Вавиловых.

Андрей Маркелов