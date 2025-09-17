В ходе утреннего рейда на стройках в Шушарах проверили более 300 иностранцев

Сотрудники МВД проверили более 300 иностранных граждан в ходе прошедшего накануне утром рейда на стройках в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иностранные рабочие во время полицейского рейда по пресечению незаконной миграции утром 16 сентября

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иностранные рабочие во время полицейского рейда по пресечению незаконной миграции утром 16 сентября

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Профилактическую проверку на наличие документов у иностранцев проводили на стройплощадках на Старорусском проспекте, а также Окуловской и Школьной улицах. Один из нелегалов спрятался под столом в строительном вагончике, его нашла служебная собака.

Всего правоохранители выявили 43 нарушителя миграционного законодательства, которых доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности. Помимо этого, полицейские возбудили административные дела против привлекавших нелегальную рабочую силу работодателей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полицейские проверили 57 иностранцев в ходе рейда в Московском районе

Артемий Чулков